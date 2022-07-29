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Бразилія повідомляє про першу смерть від мавпячої віспи

Бразилія повідомляє про першу смерть від мавпячої віспи

Київ • УНН

 • 251202 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. У п’ятницю Бразилія повідомила про першу смерть, пов’язану з віспою мавп, за межами африканського континенту під час нинішнього спалаху. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Жертвою став 41-річний чоловік, який, за даними міністерства охорони здоров'я, також страждав на лімфому та ослаблену імунну систему.

Цитата

"Супутні захворювання погіршили його стан", - заявили в міністерстві, додавши, що пацієнт помер від септичного шоку після того, як був доставлений у відділення інтенсивної терапії.

Наразі ВООЗ повідомила лише про п’ять підтверджених випадків смерті від віспи мавп, усі в Африці.

За даними Панамериканської організації охорони здоров’я (PAHO), Бразилія, разом зі Сполученими Штатами та Канадою, є однією з найбільш уражених віспою мавп країн в Америці, де сьогодні зареєстровано понад 5000 випадків.

Нагадаємо

Єдина компанія-виробник вакцини проти віспи мавп поставить до Європи 1,5 мільйона доз.

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