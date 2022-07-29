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Бразилия сообщает о первой смерти от обезьяньей оспы

Бразилия сообщает о первой смерти от обезьяньей оспы

Киев • УНН

 • 251199 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. В пятницу Бразилия сообщила о первой смерти, связанной с оспой обезьян, за пределами африканского континента во время нынешней вспышки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Жертвой стал 41-летний мужчина, который, по данным министерства здравоохранения, также страдал лимфомой и ослабленной иммунной системой.

Цитата

"Сопутствующие заболевания ухудшили его состояние", - заявили в министерстве, добавив, что пациент скончался от септического шока после того, как был доставлен в отделение интенсивной терапии.

В настоящее время ВОЗ сообщила лишь о пяти подтвержденных случаях смерти от оспы обезьян, все в Африке.

По данным Панамериканской организации здравоохранения (PAHO), Бразилия, вместе с Соединенными Штатами и Канадой, являются одной из наиболее пораженных оспой обезьян стран в Америке, где сегодня зарегистрировано более 5000 случаев.

Напомним

Единственная компания-производитель вакцины против оспы обезьян поставит в Европу 1,5 миллиона доз.

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