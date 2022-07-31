В Іспанії повідомили про другу смерть від мавпячої віспи

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Як відомо, Іспанія повідомила про першу смерть у п’ятницю, незабаром після того, як Бразилія заявила про першу смерть, пов’язану з віспою мавп, за межами африканського континенту.

Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров’я від 22 липня, було зареєстровано п’ять смертей, усі в Африці.

У останньому звіті в суботу міністерство охорони здоров'я Іспанії заявило, що в країні було підтверджено 4298 випадків. З 3750 пацієнтів, про яких була інформація, 120 або 3,2% були госпіталізовані, а двоє померли.

Нагадаємо

У Амстердамі та Гаазі розпочали вакцинувати проти віспи мавп.