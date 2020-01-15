В Испании эвакуируют аэропорт из-за масштабного пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Пожарная служба Испании эвакуирует аэропорт Аликанте из-за масштабного пожара, вспыхнувшего в среду. Рейсы в аэропорт были приостановлены, передает УНН со ссылкой на Alicante plaza.
Так, сообщается, что в настоящее время пожарные работают над тушением пожара, который распространился на крышу одного из терминалов. Воздушное движение закрыто.
Терминалы отправления и сотрудники аэропорта эвакуируются. Пожар начался по неизвестным причинам около 13:30 по местному времени в среду. О пострадавших в результате пожара пока не сообщается.
Напомним, 13 января на нефтехимическом заводе BASF в Каталонии состоялся мощный взрыв.