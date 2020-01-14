На нафтохімічному заводі BASF в Каталонії стався потужний вибух: щонайменше 4 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Внаслідок потужного вибуху в Іспанії, що стався на нафтохімічному заводі BASF, постраждало щонайменше чотири особи. Про це пише УНН із посиланням на El Universal та The Olive Press.
“Потужний вибух стався на нафтохімічному заводі в Іспанії”, — йдеться у повідомленні, та зазначається, що вибух стався на заводі у Таррагоні, що в Каталонії, приблизно о 18:35.
Внаслідок вибуху постраждало щонайменше чотири особи, одна людина отримала серйозні поранення.
Аналогічну інформацію підтвердило управління цивільної оборони Каталонії, додавши, що внаслідок інциденту були спричинені пожежі.
Уряд рекомендує людям, що перебувають поруч із ураженою зоною, радять не виходити назовні, зачинити двері та вікна, доки не стане відомо про масштаби аварії.
У свою чергу, Департамент консульської служби МЗС України відреагував на аварію, та повідомив, що у разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, вони рекомендують громадянам України невідкладно звертатися до Генерального консульства України в Барселоні за номером “гарячої лінії” + 34 629382936.
#tarragona #quimica #explosion Aquest es el Heavy.... pic.twitter.com/6vr4GeNh5b— Sergi Tello (@Sergi_Tello) January 14, 2020