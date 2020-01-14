На нефтехимическом заводе BASF в Каталонии произошел мощный взрыв: не менее 4 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В результате мощного взрыва в Испании, что произошел на нефтехимическом заводе BASF, пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на El Universal и The Olive Press.
“Мощный взрыв произошел на нефтехимическом заводе в Испании”, — говорится в сообщении, и отмечается, что взрыв произошел на заводе в Таррагоне, что в Каталонии, примерно в 18:35.
В результате взрыва пострадали по меньшей мере четыре человека, один человек получил серьезные ранения.
Аналогичную информацию подтвердил управления гражданской обороны Каталонии, добавив, что в результате инцидента были вызваны пожара.
Правительство рекомендует людям, находящимся рядом с пораженной зоны, советуют не выходить наружу, закрыть двери и окна, пока не станет известно о масштабах аварии.
В свою очередь, Департамент консульской службы МИД Украины отреагировал на аварию, и сообщил, что в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, они рекомендуют гражданам Украины безотлагательно обращаться в Генеральное консульство Украины в Барселоне по телефону “горячей линии” + 34 629 382 936.
#tarragona #quimica #explosion Aquest es el Heavy .... pic.twitter.com/6vr4GeNh5b— Sergi Tello (@Sergi_Tello) January 14, 2020