В Іспанії евакуюють аеропорт через масштабну пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Пожежна служба Іспанії евакуює аеропорт Аліканте через масштабної пожежі, що спалахнула в середу. Рейси до та з аеропорту були припинені, передає УНН із посиланням на Alicante plaza.
Так, повідомляється, що в даний час пожежники працюють над гасінням пожежі, що поширилась на дах одного з терміналів. Повітряний рух закрито.
Термінали відправлення і співробітники аеропорту евакуюються. Пожежа почалася з невідомих причин близько 13:30 за місцевим часом в середу. Про постраждалих в результаті пожежі поки не повідомлялося.
Нагадаємо, 13 січня на нафтохімічному заводі BASF в Каталонії відбувся потужний вибух.