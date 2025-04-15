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В Испании разоблачили сеть торговли экзотическими животными: среди изъятых - звери из Украины, Беларуси, рф

Киев • УНН

 • 3172 просмотра

В Испании разоблачили преступную сеть, занимавшуюся продажей экзотических животных из Украины, Беларуси и рф. В Манакоре задержаны два человека, изъято 19 животных и ветеринарные паспорта.

В Испании разоблачили сеть торговли экзотическими животными: среди изъятых - звери из Украины, Беларуси, рф

В Испании разоблачили международную сеть торговли экзотическими животными, среди которых есть звери из Украины. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Испании, передает УНН.

Детали

В результате спецоперации, проведенной Гражданской гвардией Испании, разоблачена глобальная преступная организация, которая занималась незаконным разведением и продажей экзотических животных через Интернет. По предварительным данным, в сеть были вовлечены заводчики, перевозчики, ветеринары и другие лица из разных стран. Основными "поставщиками" животных оказались Украина, беларусь и рф.

В испанском городе Манакор задержаны два человека, подозреваемых в ведении активной торговли хищниками – как дикими, так и гибридными. Во время обыска следователи изъяли 19 животных: каракала, двух сервалов и 16 гибридов диких кошачьих разных степеней смешивания с домашними породами. Кроме того, было найдено более 40 ветеринарных паспортов на животных, преимущественно из рф, беларуси, Китая, а также компьютеры, мобильные телефоны и цифровые носители, которые сейчас изучаются экспертами.

Следствие установило, что подозреваемые вели питомник на частной территории, где незаконно скрещивали диких кошек с домашними, а затем предлагали их на продажу через социальные сети. Активность в сети была высокой: фигуранты имели контакты с покупателями со всего мира. Среди "ассортимента": белые тигры, черные леопарды, пумы, гиены, северные рыси и даже облачные пантеры. За одно из таких животных просили до 60 тысяч евро.

Согласно данным испанских правоохранителей, основная часть животных поступала в Европейский Союз через белорусско-польскую границу. Документы при этом либо подделывались, либо вообще отсутствовали. Торговля происходила с грубыми нарушениями международной Конвенции CITES, регулирующей оборот редких и исчезающих видов фауны и флоры.

Животных, изъятых в ходе спецоперации, временно поместили в зоопарк Сон Сервера, впоследствии их передадут в специализированный центр в Аликанте – Прима Домус под опеку Министерства экологического перехода Испании.

Против задержанных возбуждено уголовное производство. Им инкриминируют преступления против дикой природы, контрабанду, подделку документов и участие в преступной группировке. Расследование продолжается.

У "Киев Цифровой" появился сервис для поиска домов бездомным животным10.04.25, 14:20 • 9106 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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