В Іспанії викрили мережу торгівлі екзотичними тваринами: серед вилучених - звірі з України, білорусі, рф

В Іспанії викрили міжнародну мережу торгівлі екзотичними тваринами, серед яких є звірі з України. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Іспанії, передає УНН.

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У результаті спецоперації проведеної Громадянською гвардією Іспанії, викрито глобальну злочинну організацію, яка займалася незаконним розведенням і продажем екзотичних тварин через Інтернет. За попередніми даними, до мережі були залучені заводчики, перевізники, ветеринари та інші особи з різних країн. Основними "постачальниками" тварин виявилися Україна, білорусь та рф.

У іспанському місті Манакор затримано двох осіб, яких підозрюють у веденні активної торгівлі хижаками – як дикими, так і гібридними. Під час обшуку слідчі вилучили 19 тварин: каракала, двох сервалів і 16 гібридів диких котячих різних ступенів змішування з домашніми породами. Крім того, було знайдено понад 40 ветеринарних паспортів на тварин, переважно з рф, білорусі, Китаю, а також комп’ютери, мобільні телефони й цифрові носії, які зараз вивчаються експертами.

Слідство встановило, що підозрювані вели розплідник на приватній території, де незаконно схрещували диких кішок з домашніми, а потім пропонували їх на продаж через соціальні мережі. Активність у мережі була високою: фігуранти мали контакти з покупцями з усього світу. Серед "асортименту": білі тигри, чорні леопарди, пуми, гієни, північні рисі та навіть хмарні пантери. За одну з таких тварин просили до 60 тисяч євро.

Згідно з даними іспанських правоохоронців, основна частина тварин надходила до Європейського Союзу через білорусько-польський кордон. Документи при цьому або підроблювалися, або взагалі були відсутні. Торгівля відбувалась із грубими порушеннями міжнародної Конвенції CITES, яка регулює обіг рідкісних і зникаючих видів фауни та флори.

Тварин, вилучених у ході спецоперації, тимчасово помістили в зоопарк Сон Сервера, згодом їх передадуть до спеціалізованого центру в Аліканте – Пріма Домус під опіку Міністерства екологічного переходу Іспанії.

Проти затриманих відкрито кримінальне провадження. Їм інкримінують злочини проти дикої природи, контрабанду, підробку документів і участь у злочинному угрупованні. Розслідування триває.

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