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В Испании нашли отпечаток пальца неандертальца возрастом 43 000 лет

Киев • УНН

 • 940 просмотра

Археологи в Испании обнаружили древнейший отпечаток пальца, оставленный 43 000 лет назад. Он может свидетельствовать о том, что неандертальцы создавали искусство, погружая палец в красный пигмент.

В Испании нашли отпечаток пальца неандертальца возрастом 43 000 лет

В Испании археологи нашли древнейший отпечаток пальца – он может быть подсказкой того, что неандертальцы создавали искусство. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

По данным исследования, мужчина 43 000 лет назад погрузил палец в красный пигмент и нарисовал нос на камне, похожем на лицо.

Это открытие, которое может обогатить наше понимание того, как неандертальцы воспринимали и интерпретировали мир, стало известно после почти трех лет исследований команды испанских археологов, геологов и экспертов по криминалистике.

Камень имел странную форму и имел красную охру, что действительно привлекло наше внимание

— сказал Давид Альварес Алонсо, археолог из Университета Комплутенсе в Мадриде.

Напомним

В мексиканской пещере Тлайокок обнаружили артефакты культуры тлакотепехуа. Она исчезла более 500 лет назад.

Также УНН сообщал, что в Венгрии на потухшем вулкане Сомло археологи обнаружили сокровища возрастом 3400 лет.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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