В Испании нашли отпечаток пальца неандертальца возрастом 43 000 лет
Киев • УНН
Археологи в Испании обнаружили древнейший отпечаток пальца, оставленный 43 000 лет назад. Он может свидетельствовать о том, что неандертальцы создавали искусство, погружая палец в красный пигмент.
В Испании археологи нашли древнейший отпечаток пальца – он может быть подсказкой того, что неандертальцы создавали искусство. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
Детали
По данным исследования, мужчина 43 000 лет назад погрузил палец в красный пигмент и нарисовал нос на камне, похожем на лицо.
Это открытие, которое может обогатить наше понимание того, как неандертальцы воспринимали и интерпретировали мир, стало известно после почти трех лет исследований команды испанских археологов, геологов и экспертов по криминалистике.
Камень имел странную форму и имел красную охру, что действительно привлекло наше внимание
Напомним
В мексиканской пещере Тлайокок обнаружили артефакты культуры тлакотепехуа. Она исчезла более 500 лет назад.
Также УНН сообщал, что в Венгрии на потухшем вулкане Сомло археологи обнаружили сокровища возрастом 3400 лет.