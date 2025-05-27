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The New York Times

В Іспанії знайшли відбиток пальця неандертальця віком 43 000 років

Київ • УНН

 • 1200 перегляди

Археологи в Іспанії виявили найдавніший відбиток пальця, залишений 43 000 років тому. Він може свідчити про те, що неандертальці створювали мистецтво, занурюючи палець у червоний пігмент.

В Іспанії знайшли відбиток пальця неандертальця віком 43 000 років

В Іспанії арехеологи знайшли найдавніший відбиток пальця – він може бути підказкою того, що неандертальці створювали мистецтво. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Деталі

За даними дослідження, чоловік 43 000 років тому занурив палець у червоний пігмент і намалював ніс на камені, схожому на обличчя.

Це відкриття, яке може збагачити наше розуміння того, як неандертальці сприймали та інтерпретували світ, стало відомим після майже трьох років досліджень команди іспанських археологів, геологів та експертів з криміналістики.

Камінь мав дивну форму і мав червону охру, що дійсно привернуло нашу увагу

— сказав Давид Альварес Алонсо, археолог з Університету Комплутенсе в Мадриді.

Нагадаємо

У мексиканській печері Тлайокок виявили артефакти культури тлакотепехуа. Вона зникла зникла понад 500 років тому.

Також УНН повідомляв, що в Угорщині на згаслому вулкані Сомло археологи виявили скарби віком 3400 років.

Євген Устименко

Євген Устименко

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