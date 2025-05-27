В Іспанії знайшли відбиток пальця неандертальця віком 43 000 років
Київ • УНН
Археологи в Іспанії виявили найдавніший відбиток пальця, залишений 43 000 років тому. Він може свідчити про те, що неандертальці створювали мистецтво, занурюючи палець у червоний пігмент.
В Іспанії арехеологи знайшли найдавніший відбиток пальця – він може бути підказкою того, що неандертальці створювали мистецтво. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
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За даними дослідження, чоловік 43 000 років тому занурив палець у червоний пігмент і намалював ніс на камені, схожому на обличчя.
Це відкриття, яке може збагачити наше розуміння того, як неандертальці сприймали та інтерпретували світ, стало відомим після майже трьох років досліджень команди іспанських археологів, геологів та експертів з криміналістики.
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