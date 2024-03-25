В Испании будут обучать украинских военных работать с ЗРК NASAMS

Вооруженные силы Испании начали курс обучения украинских военнослужащих для работы на зенитно-ракетных комплексах NASAMS. Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Испании, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что курс будут проводить инструкторы учебно-координационного центра в Толедо (TTCC), он продлится 1 месяц.

Зенитчиков ВСУ будут тренировать инструкторы из состава 73-го зенитно-ракетного полка испанской армии, учебный процесс будет проходить непосредственно в казармах "Тентегорра" в Картахене.

Сама программа обучения построена по "модульному" принципу, под каждый тип ЗРК разрабатывалась отдельно, модуль по NASAMS для украинских бойцов был добавлен недавно.

Другие детали будущего обучения пока не приводятся.

Зеленский призвал лидеров ЕС предоставить больше систем ПВО и боеприпасов Украине

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел переговоры с премьер-министром Испании Санчесом.

И по ПВО для Украины - нам нужно больше систем. Говорили и о нашем взаимодействии с Испанией на двустороннем уровне и в европейских институтах. - рассказал глава государства.

Напомним,

Министр обороны Испании заявила, что ее страна планирует внести свой вклад в коалиции безопасности на море, полевой артиллерии, наземной противовоздушной обороны, информационных технологий и коалиции по разминированию.