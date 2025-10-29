В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
В Ирпене 25 октября кот погиб от выстрела, вероятно, из пневматического оружия, что вызвало резонанс в соцсетях. Полиция Киевской области проверяет обстоятельства происшествия и рассматривает версию нападения другого животного, ожидая результатов экспертизы.
В соцсетях появилась информация о жестоком убийстве кота, которое произошло в Ирпенской общине 25 октября. По словам очевидцев, неизвестный произвел выстрел в животное, вероятно, из пневматического оружия. Кот получил серьезные ранения и погиб от них через некоторое время. В комментарии журналисту УНН в полиции заявили, что проверяют обстоятельства происшествия.
Полиция проверяет версии происшествия
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и какие именно повреждения получило животное. Имеется в виду, был ли это выстрел или это был удар, возможно
Также, по ее словам, проверяется еще одна версия происшествия: есть свидетельства, что это могло быть нападение другого животного, в частности собаки, которая укусила кота. Однако эта версия пока не является основной, и ее тщательно проверяют.
Сначала нужно направить тело на экспертизу, что скажет эксперт и уже от этого будем отталкиваться
Как квалифицируется преступление
Если будет подтвержден факт жестокого обращения с животным, полиция откроет уголовное производство по статье 299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными". Эта статья предусматривает наказание в виде ареста на срок от 6 месяцев до 3 лет ограничения свободы.
После установления всех обстоятельств происшествия будет дана соответствующая правовая квалификация
Дальнейшие шаги расследования
В настоящее время расследование продолжается, и полиция работает над установлением лица, совершившего это правонарушение. После завершения проверки и на основе результатов экспертизы будет принято решение о дальнейших действиях.
Добавим
В Украине за 2024 год зафиксировано 189 правонарушений из-за жестокого обращения с животными, из них 46 дел направлено в суд. Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве, Полтавской и Днепропетровской областях.