В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент

Киев • УНН

 • 3236 просмотра

В Ирпене 25 октября кот погиб от выстрела, вероятно, из пневматического оружия, что вызвало резонанс в соцсетях. Полиция Киевской области проверяет обстоятельства происшествия и рассматривает версию нападения другого животного, ожидая результатов экспертизы.

В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент

В соцсетях появилась информация о жестоком убийстве кота, которое произошло в Ирпенской общине 25 октября. По словам очевидцев, неизвестный произвел выстрел в животное, вероятно, из пневматического оружия. Кот получил серьезные ранения и погиб от них через некоторое время. В комментарии журналисту УНН в полиции заявили, что проверяют обстоятельства происшествия.

Полиция проверяет версии происшествия

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и какие именно повреждения получило животное. Имеется в виду, был ли это выстрел или это был удар, возможно 

- заявила в комментарии УНН пресс-секретарь полиции Киевской области Яна Ермоленко.

Также, по ее словам, проверяется еще одна версия происшествия: есть свидетельства, что это могло быть нападение другого животного, в частности собаки, которая укусила кота. Однако эта версия пока не является основной, и ее тщательно проверяют.

Сначала нужно направить тело на экспертизу, что скажет эксперт и уже от этого будем отталкиваться 

– отметила пресс-секретарь полиции.

Как квалифицируется преступление

Если будет подтвержден факт жестокого обращения с животным, полиция откроет уголовное производство по статье 299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными". Эта статья предусматривает наказание в виде ареста на срок от 6 месяцев до 3 лет ограничения свободы.

После установления всех обстоятельств происшествия будет дана соответствующая правовая квалификация 

– сообщила Ермоленко.

Дальнейшие шаги расследования

В настоящее время расследование продолжается, и полиция работает над установлением лица, совершившего это правонарушение. После завершения проверки и на основе результатов экспертизы будет принято решение о дальнейших действиях.

Добавим

В Украине за 2024 год зафиксировано 189 правонарушений из-за жестокого обращения с животными, из них 46 дел направлено в суд. Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве, Полтавской и Днепропетровской областях.

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Животные
Социальная сеть
Национальная полиция Украины
Киевская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Украина
Киев