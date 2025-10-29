В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
В Ірпені 25 жовтня кіт загинув від пострілу, ймовірно, з пневматичної зброї, що викликало резонанс у соцмережах. Поліція Київської області перевіряє обставини події та розглядає версію нападу іншої тварини, очікуючи результатів експертизи.
У соцмережах з’явилась інформація про жорстоке вбивства кота, яке сталось в Ірпінській громаді 25 жовтня. За словами очевидців, невідомий здійснив постріл у тварину, ймовірно, з пневматичної зброї. Кіт отримав серйозні поранення і загинув від них через деякий час. У коментарі журналісту УНН в поліції заявили, що перевіряють обставини події.
Поліція перевіряє версії події
Поліція встановлює обставини події та які саме ушкодження отримала тварина. Мається на увазі чи це був постріл чи це був удар, можливо
Також, за її словами, перевіряється ще одна версія події: є свідчення, що це міг бути напад іншої тварини, зокрема собаки, яка вкусила кота. Однак ця версія наразі не є основною, і її ретельно перевіряють.
Спочатку треба направити тіло на експертизу, що скаже експерт і вже від того будемо відштовхуватись
Як кваліфікується злочин
Якщо буде підтверджено факт жорстокого поводження з твариною, поліція відкриє кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України "Жорстоке поводження з тваринами" . Ця стаття передбачає покарання у вигляді арешту на строк від 6 місяців до 3 років обмеження волі.
Після встановлення усіх обставин події буде надано відповідну правову кваліфікацію
Подальші кроки розслідування
Наразі розслідування триває і поліція працює над встановленням особи, яка вчинила це правопорушення. Після завершення перевірки та на основі результатів експертизи буде прийняте рішення щодо подальших дій.
Додамо
В Україні за 2024 рік зафіксовано 189 правопорушень через жорстоке поводження з тваринами, з них 46 справ направлено до суду. Найбільше випадків зареєстровано у Києві, Полтавській та Дніпропетровській областях.