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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 65819 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 92332 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104545 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124214 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100382 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101320 просмотра

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В Иране обвинения во вмешательстве в выборы в США назвали абсурдными

В Иране обвинения во вмешательстве в выборы в США назвали абсурдными

Киев  •  УНН

 • 11991 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Иран не вмешивается в выборы в других странах, в частности в США. Об этом заявил представитель миссии Ирана при ООН Алиреза Мирюсефи в Twitter в ответ обвинения в попытке вмешательства в выборы со стороны США, передает УНН.

“В отличие от США, Иран не вмешивается в выборы других стран. Мир стал свидетелем публичной попытки США поставить под сомнение итоги собственных выборов на высоком уровне. Эти обвинения — не что иное, как очередной сценарий подрыва доверия избирателей, и они абсурдны. Иран не заинтересован вмешиваться в выборы в США. США должны прекратить свои злокачественные и опасные обвинения против Ирана”, — заявил

Как сообщал УНН, директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф обвинил Иран и Россию в краже данных американских избирателей. По его словам, Иран уже воспользовался нелегально полученными данными и разослал некоторым американским гражданам письма с целью вызвать в стране беспорядки и навредить президенту США Дональду Трампу.

Напомним, на всеобщих выборах в США, которые пройдут 3 ноября, будут выбраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.

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