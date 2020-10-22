В Иране обвинения во вмешательстве в выборы в США назвали абсурдными

“В отличие от США, Иран не вмешивается в выборы других стран. Мир стал свидетелем публичной попытки США поставить под сомнение итоги собственных выборов на высоком уровне. Эти обвинения — не что иное, как очередной сценарий подрыва доверия избирателей, и они абсурдны. Иран не заинтересован вмешиваться в выборы в США. США должны прекратить свои злокачественные и опасные обвинения против Ирана”, — заявил

Как сообщал УНН, директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф обвинил Иран и Россию в краже данных американских избирателей. По его словам, Иран уже воспользовался нелегально полученными данными и разослал некоторым американским гражданам письма с целью вызвать в стране беспорядки и навредить президенту США Дональду Трампу.

Напомним, на всеобщих выборах в США, которые пройдут 3 ноября, будут выбраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.