В Ірані звинувачення у втручанні в вибори в США назвали абсурдними

“На відміну від США, Іран не втручається у вибори інших країн. Світ став свідком публічної спроби США поставити під сумнів підсумки власних виборів на найвищому рівні. Ці звинувачення — не що інше, як черговий сценарій підриву довіри виборців, і вони абсурдні. Іран не зацікавлений втручатися у вибори в США. США повинні припинити свої злоякісні та небезпечні звинувачення проти Ірану”, — заявив

Як повідомляв УНН, директор Національної розвідки США Джон Реткліфф звинуватив Іран і Росію в крадіжці даних американських виборців. За його словами, Іран вже скористався нелегально отриманими даними і розіслав деяким американським громадянам листи з метою викликати в країні заворушення і нашкодити президенту США Дональду Трампу.

Нагадаємо, на загальних виборах в США, що пройдуть 3 листопада, будуть обрані президент і віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Боротьбу за пост президента ведуть республіканець Дональд Трамп і демократ Джозеф Байден. Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року.