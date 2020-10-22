Нацрозвідка США звинуватила Іран і Росію в крадіжці даних виборців

Іран, за словами Реткліффа, вже скористався нелегально отриманими даними і розіслав деяким американським громадянам листи з метою викликати в країні заворушення і нашкодити президенту США Дональду Трампу. Крім того, Іран, за словами глави спецслужби, став поширювати відеоролик з недостовірною інформацією про механізм віддаленого голосування поштою з метою зробити його вразливим для маніпуляцій з-за кордону.

Трамп раніше неодноразово заявляв, що при масштабному голосуванні поштою, пропонованому демократами, підсумки виборів можуть бути сфальсифіковані, а саме голосування стане вразливим для втручання з-за кордону. При цьому глава Білого дому не приводив будь-яких доказів, що підкріплюють цю версію.

Крім того, президент, незважаючи на критику соратників, кілька разів заявляв, що не може гарантувати передачу влади своєму супернику, кандидату від Демократичної партії Джозефу Байдену у разі програшу. “Ми хочемо дуже мирної передачі влади, але не маємо наміру ставати жертвами обману”, — заявив американський лідер в кінці вересня. Трамп підкреслював, що перешкодити його перемозі можуть лише фальсифікації.

Джон Реткліфф, якого Трампу вдалося в травні з другої спроби висунути на пост глави Нацрозвідки, вважається людиною президента. Він відомий головним чином своєю непримиренною позицією по відношенню до розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання в президентські вибори і можливими зв’язками Трампа з Кремлем. Зокрема, він звинувачував Мюллера в перевищенні повноважень і політичній заангажованості.

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На загальних виборах в США, що пройдуть 3 листопада, будуть обрані президент і віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Боротьбу за пост президента ведуть республіканець Дональд Трамп і демократ Джозеф Байден. Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року.