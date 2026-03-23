В Иране заявили о повреждении более 80 тысяч гражданских объектов с начала войны
Киев • УНН
В Иране сообщили о разрушении сотен школ и медицинских центров в результате авиаударов. Власти заявили о гибели гуманитарного работника и ранениях.
Иранские государственные СМИ сообщают о масштабных разрушениях гражданской инфраструктуры в результате авиаударов. По их данным, повреждено более 80 тысяч объектов по всей стране. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Как сообщает агентство IRNA, среди поврежденных объектов – медицинские центры, школы и автомобили скорой помощи. В провинции Тегеран, по официальным данным, пострадали 275 медицинских и фармацевтических учреждений, 498 школ и 17 центров Красного Полумесяца.
Министр здравоохранения Ирана Мохаммад-Реза Зафарганди также заявил, что около 300 медицинских и неотложных центров получили повреждения с начала войны.
Заявления властей и гуманитарные потери
Глава Иранского Красного Полумесяца Пир Хоссейн Коливанд заявил, что удары по таким объектам имеют критические последствия.
Нападения на эти объекты и оборудование – это не просто разрушение зданий или транспортных средств, а прямые нападения на жизнеобеспечивающие линии, которые спасают человеческие жизни
По его словам, один гуманитарный работник погиб при исполнении обязанностей, еще несколько человек получили ранения.
Озвученные цифры пока не подтверждены независимыми источниками. Международные медиа отмечают, что не имеют возможности самостоятельно проверить эти данные.
Запросы относительно комментариев были направлены мировыми СМИ военным США и Израиля, однако ответы пока не обнародованы.
