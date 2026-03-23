В Иране заявили о повреждении более 80 тысяч гражданских объектов с начала войны

Иранские государственные СМИ сообщают о масштабных разрушениях гражданской инфраструктуры в результате авиаударов. По их данным, повреждено более 80 тысяч объектов по всей стране. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Как сообщает агентство IRNA, среди поврежденных объектов – медицинские центры, школы и автомобили скорой помощи. В провинции Тегеран, по официальным данным, пострадали 275 медицинских и фармацевтических учреждений, 498 школ и 17 центров Красного Полумесяца.

Министр здравоохранения Ирана Мохаммад-Реза Зафарганди также заявил, что около 300 медицинских и неотложных центров получили повреждения с начала войны.

Глава Иранского Красного Полумесяца Пир Хоссейн Коливанд заявил, что удары по таким объектам имеют критические последствия.

Нападения на эти объекты и оборудование – это не просто разрушение зданий или транспортных средств, а прямые нападения на жизнеобеспечивающие линии, которые спасают человеческие жизни