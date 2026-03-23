В Ірані заявили про пошкодження понад 80 тисяч цивільних об’єктів від початку війни

22 березня, 20:58 • 13760 перегляди
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха ФіларетаPhoto
Ексклюзив
22 березня, 16:43 • 32808 перегляди
Ночі будуть морозними, а вдень - до 15° тепла: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
22 березня, 15:40 • 39195 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
22 березня, 13:24 • 60006 перегляди
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
22 березня, 09:01 • 94082 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto
22 березня, 02:48 • 64708 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 71231 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 79021 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 68491 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 80032 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Не лише спецпредставник путіна - на прощанні з патріархом Грузії побував митрополит УПЦ МП22 березня, 19:39 • 12949 перегляди
Сказав, що в неділю буде у Володимирському соборі: Епіфаній розкрив останнє пророцтво патріарха Філарета22 березня, 21:27 • 15773 перегляди
Вибори в Словенії залишаються без явного переможця за даними екзитполів22 березня, 21:40 • 6126 перегляди
Потужний вибух біля Риму зруйнував будинки є тяжко поранені22 березня, 22:33 • 8402 перегляди
У США опублікували раніше невідомі фото Ніла Армстронга після аварії місії Джеміні-8Photo00:10 • 9148 перегляди
Публікації
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto22 березня, 09:01 • 94092 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 67601 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 62549 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 133078 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 87762 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 33856 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 37254 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 36780 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 39067 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 36586 перегляди
В Ірані заявили про пошкодження понад 80 тисяч цивільних об’єктів від початку війни

Київ • УНН

 • 1100 перегляди

В Ірані повідомили про руйнування сотень шкіл та медичних центрів внаслідок авіаударів. Влада заявила про загибель гуманітарного працівника та поранення.

В Ірані заявили про пошкодження понад 80 тисяч цивільних об’єктів від початку війни

Іранські державні ЗМІ повідомляють про масштабні руйнування цивільної інфраструктури внаслідок авіаударів. За їхніми даними, пошкоджено понад 80 тисяч об’єктів по всій країні. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє агентство IRNA, серед пошкоджених об’єктів – медичні центри, школи та автомобілі швидкої допомоги. У провінції Тегеран, за офіційними даними, постраждали 275 медичних і фармацевтичних установ, 498 шкіл і 17 центрів Червоного Півмісяця.

Міністр охорони здоров’я Ірану Мохаммад-Реза Зафарганді також заявив, що близько 300 медичних і невідкладних центрів зазнали пошкоджень від початку війни.

Заяви влади та гуманітарні втрати

Голова Іранського Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд заявив, що удари по таких об’єктах мають критичні наслідки.

Напади на ці об’єкти та обладнання – це не просто руйнування будівель чи транспортних засобів, а прямі напади на життєзабезпечувальні лінії, які рятують людські життя

– заявив він.

За його словами, один гуманітарний працівник загинув під час виконання обов’язків, ще кілька осіб отримали поранення.

Генсек НАТО закликав Європу активніше реагувати на війну з Іраном23.03.26, 00:14 • 5240 переглядiв

Озвучені цифри наразі не підтверджені незалежними джерелами. Міжнародні медіа зазначають, що не мають можливості самостійно перевірити ці дані.

Запити щодо коментарів були направлені світовими ЗМІ до військових США та Ізраїлю, однак відповіді наразі не оприлюднені.

Країни Перської затоки після атак Ірану закликають США продовжити удари23.03.26, 05:35 • 2844 перегляди

