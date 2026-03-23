В Ірані заявили про пошкодження понад 80 тисяч цивільних об’єктів від початку війни

Іранські державні ЗМІ повідомляють про масштабні руйнування цивільної інфраструктури внаслідок авіаударів. За їхніми даними, пошкоджено понад 80 тисяч об’єктів по всій країні. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Як повідомляє агентство IRNA, серед пошкоджених об’єктів – медичні центри, школи та автомобілі швидкої допомоги. У провінції Тегеран, за офіційними даними, постраждали 275 медичних і фармацевтичних установ, 498 шкіл і 17 центрів Червоного Півмісяця.

Міністр охорони здоров’я Ірану Мохаммад-Реза Зафарганді також заявив, що близько 300 медичних і невідкладних центрів зазнали пошкоджень від початку війни.

Голова Іранського Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд заявив, що удари по таких об’єктах мають критичні наслідки.

Напади на ці об’єкти та обладнання – це не просто руйнування будівель чи транспортних засобів, а прямі напади на життєзабезпечувальні лінії, які рятують людські життя