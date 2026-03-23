В Ірані заявили про пошкодження понад 80 тисяч цивільних об’єктів від початку війни
Київ • УНН
В Ірані повідомили про руйнування сотень шкіл та медичних центрів внаслідок авіаударів. Влада заявила про загибель гуманітарного працівника та поранення.
Іранські державні ЗМІ повідомляють про масштабні руйнування цивільної інфраструктури внаслідок авіаударів. За їхніми даними, пошкоджено понад 80 тисяч об’єктів по всій країні. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Як повідомляє агентство IRNA, серед пошкоджених об’єктів – медичні центри, школи та автомобілі швидкої допомоги. У провінції Тегеран, за офіційними даними, постраждали 275 медичних і фармацевтичних установ, 498 шкіл і 17 центрів Червоного Півмісяця.
Міністр охорони здоров’я Ірану Мохаммад-Реза Зафарганді також заявив, що близько 300 медичних і невідкладних центрів зазнали пошкоджень від початку війни.
Заяви влади та гуманітарні втрати
Голова Іранського Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд заявив, що удари по таких об’єктах мають критичні наслідки.
Напади на ці об’єкти та обладнання – це не просто руйнування будівель чи транспортних засобів, а прямі напади на життєзабезпечувальні лінії, які рятують людські життя
За його словами, один гуманітарний працівник загинув під час виконання обов’язків, ще кілька осіб отримали поранення.
Озвучені цифри наразі не підтверджені незалежними джерелами. Міжнародні медіа зазначають, що не мають можливості самостійно перевірити ці дані.
Запити щодо коментарів були направлені світовими ЗМІ до військових США та Ізраїлю, однак відповіді наразі не оприлюднені.
