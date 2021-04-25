В Индонезии нашли пропавшую подводную лодку: все моряки погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. Подводная лодка индонезийских ВМС, пропавшая в среду, была обнаружена. Все 53 моряка, находившихся на борту субмарины, погибли. Об этом сообщило агентство Синьхуа, информирует УНН.
Контекст
Президент Индонезии Джоко Видодо в воскресенье выступил с официальным заявлением о гибели подводной лодки KRI Nanggala-402, которая пропала в среду во время учений у острова Бали. Экипаж перестал выходить на связь, после этого было начато поиски.
Командование индонезийских ВМС в субботу доложило президенту, что лодка утонула. Видодо заявлял, что на ее поиски направят все возможные силы и ресурсы.
В Минобороны Индонезии ранее заявили, что подводная лодка могла опуститься на слишком низкую глубину, при которой ее корпус не выдержал давления и треснул. В субботу вблизи района, где субмарина в последний раз выходила на связь, обнаружили ее обломки.
Субмарина была построена в Германии в 1978 году. В 2012 году завершился ее двухлетний ремонт в Южной Корее.
По сообщению агентства Синьхуа, если бы подводная лодка уцелела, членам экипажа могло бы хватить кислорода, чтобы продержаться только до рассвета субботы.
Дополнение
Последняя крупная авария с субмариной произошла в Аргентине. В ноябре 2017 года затонула дизельная субмарина ВМС Аргентины "Сан-Хуан", на борту которой находились 44 члена экипажа. Отмечалось, что она перестала выходить на связь на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. В зоне ее исчезновения зафиксировали взрыв, мощность которого превышала 100 кг в тротиловом эквиваленте.
Экипаж был официально признан погибшим, но поиски самой подводной лодки продолжались. Через год субмарину обнаружила американская компания Ocean Infinity на глубине 870 м. В 2019 году командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что причиной гибели подводной лодки "Сан-Хуан" стал взрыв.