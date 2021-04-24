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В Індонезії знайшли уламки зниклого підводного човна

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Військово-морський флот Індонезії виявив предмети зі зниклого в Балійському морі підводного човна "Нангал". Знахідка вказує на те, що човен затонув, а екіпаж не вижив. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Зазначається, що в суботу військово-морські сили Індонезії знайшли предмети, які були знайдені зі зниклого підводного човна. Ці знахідки вказують на те, що судно з 53 членами екіпажу затонуло, і вже немає жодної надії знайти тих, хто вижив.

Так, за словами, командувача ВМС Юдо Маргоно, рятувальники знайшли кілька предметів з корабля "Нангал", який зник після останнього зареєстрованого занурення в середу у курортного острова Балі. Серед знайдених предметів частини випрямляча торпеди, пляшки з мастилом, яка, як вважають, використовувалася для змащення перископа, а також молитовні килимки.

Що було раніше

Раніше в Міноборони Індонезії повідомили про появу масляної плями в районі зникнення "Нангали". Дизельний підводний човен, на борту якого знаходяться 53 людини, брав участь в торпедних пусках в акваторії Балійського моря.

Раніше повідомлялося, що запас кисню для підтримки життєдіяльності екіпажу субмарини закінчився приблизно о 03:00 за місцевим часом в суботу (23:00 п'ятниці за часом Києва)

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