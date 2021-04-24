В Индонезии нашли обломки пропавшей подводной лодки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Военно-морской флот Индонезии обнаружил предметы из пропавшей в балийском море подводной лодки "Нангал". Находка указывает на то, что лодка затонула, а экипаж не выжил. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Отмечается, что в субботу военно-морские силы Индонезии нашли предметы, которые были найдены с пропавшей подводной лодки. Эти находки указывают на то, что судно с 53 членами экипажа затонуло, и уже нет никакой надежды найти выживших.
Так, по словам, командующего ВМС Юдо Маргоно, спасатели нашли несколько предметов с корабля "Нангал", который исчез после последнего зарегистрированного погружения в среду у курортного острова Бали. Среди найденных предметов части выпрямителя торпеды, бутылки с маслом, которое, как полагают, использовалось для смазки перископа, а также молитвенные коврики.
Что было раньше
Ранее в Минобороны Индонезии сообщили о появлении масляного пятна в районе исчезновения "Нангал". Дизельная подводная лодка, на борту которой находятся 53 человека, участвовала в торпедных пусках в акватории Балийского моря.
Ранее сообщалось, что запас кислорода для поддержания жизнедеятельности экипажа субмарины закончился примерно в 03:00 по местному времени в субботу (23:00 пятницы по времени Киева)