На зниклому в Індонезії підводному човні закінчився запас кисню

Що відомо

Зазначається, що рятувальникам вдалося лише зареєструвати на глибині 50-100 м електромагнітне випромінювання, джерелом якого може бути зниклий підводний човен.

За словами керівника пресцентру збройних сил генерал-майора Ахмада Ріад, “одне з суден, оснащених спеціальним обладнанням, найближчим часом прибуде в район пошуків і зможе встановити джерело випромінювання”.

Деталі

За попередніми оцінками, зниклий в середу підводний човен, ймовірно, знаходиться на відстані приблизно 90 км від північного узбережжя острова Балі.

Як повідомляє BBC, на даний момент допомога прислали Австралія, Індія, Малайзія і Сінгапур.

А літак ВМС США P-8 Poseidon приземлився на Балі рано вранці в суботу.

Нагадаємо

Раніше в Міноборони Індонезії повідомили про появу масляної плями в районі зникнення “Нангали”. Дизельний підводний човен, на борту якого знаходяться 53 людини, брав участь в торпедних пусках в акваторії Балійського моря.