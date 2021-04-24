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На зниклому в Індонезії підводному човні закінчився запас кисню

На зниклому в Індонезії підводному човні закінчився запас кисню

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Індонезійські рятувальники в суботу продовжили пошук зниклого в Балійському морі підводного човна "Нангал", чекаючи прибуття іноземних кораблів і літаків. Як повідомив начальник штабу ВМС республіки адмірал Юдо Маргоно, запас кисню для підтримки життєдіяльності екіпажу субмарини закінчився приблизно о 03:00 за місцевим часом в суботу (23:00 п'ятниці за часом Києва), передає УНН із посиланням на BBC та новинний портал Detik.

Що відомо

Зазначається, що рятувальникам вдалося лише зареєструвати на глибині 50-100 м електромагнітне випромінювання, джерелом якого може бути зниклий підводний човен.

За словами керівника пресцентру збройних сил генерал-майора Ахмада Ріад, “одне з суден, оснащених спеціальним обладнанням, найближчим часом прибуде в район пошуків і зможе встановити джерело випромінювання”.

Деталі

За попередніми оцінками, зниклий в середу підводний човен, ймовірно, знаходиться на відстані приблизно 90 км від північного узбережжя острова Балі.

Як повідомляє BBC, на даний момент допомога прислали Австралія, Індія, Малайзія і Сінгапур.

А літак ВМС США P-8 Poseidon приземлився на Балі рано вранці в суботу.

Нагадаємо

Раніше в Міноборони Індонезії повідомили про появу масляної плями в районі зникнення “Нангали”. Дизельний підводний човен, на борту якого знаходяться 53 людини, брав участь в торпедних пусках в акваторії Балійського моря.

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