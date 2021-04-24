На пропавшей в Индонезии подводной лодке закончился запас кислорода

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Индонезийские спасатели в субботу продолжили поиск пропавшей в балийский море подводной лодки "Нангал", ожидая прибытия иностранных кораблей и самолетов. Как сообщил начальник штаба ВМС республики адмирал Иуда Маргоно, запас кислорода для поддержания жизнедеятельности экипажа субмарины закончился примерно в 03:00 по местному времени в субботу (23:00 пятницы по времени Киева), передает УНН со ссылкой на BBC и новостной портал Detik.