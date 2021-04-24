На пропавшей в Индонезии подводной лодке закончился запас кислорода
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Индонезийские спасатели в субботу продолжили поиск пропавшей в балийский море подводной лодки "Нангал", ожидая прибытия иностранных кораблей и самолетов. Как сообщил начальник штаба ВМС республики адмирал Иуда Маргоно, запас кислорода для поддержания жизнедеятельности экипажа субмарины закончился примерно в 03:00 по местному времени в субботу (23:00 пятницы по времени Киева), передает УНН со ссылкой на BBC и новостной портал Detik.
Что известно
Отмечается, что спасателям удалось лишь зарегистрировать на глубине 50-100 м электромагнитное излучение, источником которого может быть пропавший подводная лодка.
По словам руководителя пресс-центре вооруженных сил генерал-майора Ахмада Риад, “одно из судов, оснащенных специальным оборудованием, в ближайшее время прибудет в район поисков и сможет установить источник излучения”.
Детали
По предварительным оценкам, исчезнувшая в среду подводная лодка, вероятно, находится на расстоянии примерно 90 км от северного побережья острова Бали.
Как сообщает BBC, на данный момент помощь прислали Австралия, Индия, Малайзия и Сингапур.
А самолет ВМС США P-8 Poseidon приземлился на Бали рано утром в субботу.
Напомним
Ранее в Минобороны Индонезии сообщили о появлении масляного пятна в районе исчезновения “Нангал”. Дизельная подводная лодка, на борту которого находятся 53 человека, участвовал в торпедных пусках в акватории Балийского моря.