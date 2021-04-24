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На пропавшей в Индонезии подводной лодке закончился запас кислорода

На пропавшей в Индонезии подводной лодке закончился запас кислорода

Киев  •  УНН

 • 39700 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Индонезийские спасатели в субботу продолжили поиск пропавшей в балийский море подводной лодки "Нангал", ожидая прибытия иностранных кораблей и самолетов. Как сообщил начальник штаба ВМС республики адмирал Иуда Маргоно, запас кислорода для поддержания жизнедеятельности экипажа субмарины закончился примерно в 03:00 по местному времени в субботу (23:00 пятницы по времени Киева), передает УНН со ссылкой на BBC и новостной портал Detik.

Что известно

Отмечается, что спасателям удалось лишь зарегистрировать на глубине 50-100 м электромагнитное излучение, источником которого может быть пропавший подводная лодка.

По словам руководителя пресс-центре вооруженных сил генерал-майора Ахмада Риад, “одно из судов, оснащенных специальным оборудованием, в ближайшее время прибудет в район поисков и сможет установить источник излучения”.

Детали

По предварительным оценкам, исчезнувшая в среду подводная лодка, вероятно, находится на расстоянии примерно 90 км от северного побережья острова Бали.

Как сообщает BBC, на данный момент помощь прислали Австралия, Индия, Малайзия и Сингапур.

А самолет ВМС США P-8 Poseidon приземлился на Бали рано утром в субботу.

Напомним

Ранее в Минобороны Индонезии сообщили о появлении масляного пятна в районе исчезновения “Нангал”. Дизельная подводная лодка, на борту которого находятся 53 человека, участвовал в торпедных пусках в акватории Балийского моря.

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