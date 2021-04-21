В Індонезії перестала виходити на зв'язок субмарина з 53 людьми на борту: розпочато пошук

Деталі

Зазначається, що на борту зниклої субмарини знаходяться 53 людини, в даний час розпочато пошуки судна.

Підводний човен KRI Nanggala 402, яка була збудована у Німеччині в 1981 році, проводила тренувальні пуски торпед в водах Балі, проте про результати навчань не доповіла. Згідно з даними ЗМІ, зокрема місцевого видання Detik, вона зникла приблизно в 60 милях на північ від острова.

Також вказується, що індонезійська влада запросила допомогу у Сінгапуру і Австралії для пошуків апарату.

За словами командувача Збройними силами Індонезії Хаді Чах’янто, субмарина може знаходиться на глибині 700 метрів. Він зазначив, що зв’язок з екіпажем втратили після того, як команда отримала дозвіл на занурення.

Доповнення

Остання велика аварія з субмариною сталася в Аргентині. У листопаді 2017 року затонула дизельна субмарина ВМС Аргентини “Сан-Хуан”, на борту якої перебували 44 члени екіпажу. Зазначалося, що вона перестала виходити на зв’язок на шляху з порту Ушуайя в місто Мар-дель-Плата. У зоні її зникнення зафіксували вибух, потужність якого перевищувала 100 кг в тротиловому еквіваленті.

Екіпаж був офіційно визнаний загиблим, але пошуки самого підводного човна тривали. Через рік субмарину виявила американська компанія Ocean Infinity на глибині 870 м. У 2019 році командувач ВМС Аргентини контр-адмірал Давід Бурден заявив, що причиною загибелі підводного човна “Сан-Хуан” став вибух.