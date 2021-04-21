В Индонезии перестала выходить на связь субмарина с 53 людьми на борту: начаты поиски
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Военно-морские силы (ВМС) Индонезии ведут поиски 53 человек, находившихся на подводной лодке, которая перестала выходить на связь в среду. Об этом сообщил агентству Reuters представитель военных, передает УНН.
Детали
Отмечается, что на борту пропавшей субмарины находятся 53 человека, в настоящее время начаты поиски судна.
Подлодка KRI Nanggala 402, которая была произведена в Германии в 1981 году, проводила тренировочные пуски торпед в водах Бали, однако о результатах учений не доложила. Согласно данным СМИ, в частности местного издания Detik, она исчезла примерно в 60 милях к северу от острова.
Также указывается, что индонезийские власти запросили помощь у Сингапура и Австралии для поисков аппарата.
По словам командующего Вооруженными силами Индонезии Хади Чахъянто, субмарина может находится на глубине 700 метров. Он отметил, что связь с экипажем потеряли после того, как команда получила разрешение на погружение.
Дополнение
Последняя крупная авария с субмариной произошла в Аргентине. В ноябре 2017 года затонула дизельная субмарина ВМС Аргентины “Сан-Хуан”, на борту которой находились 44 члена экипажа. Отмечалось, что она перестала выходить на связь на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. В зоне ее исчезновения зафиксировали взрыв, мощность которого превышала 100 кг в тротиловом эквиваленте.
Экипаж был официально признан погибшим, но поиски самой подлодки продолжались. Спустя год субмарину обнаружила американская компания Ocean Infinity на глубине 870 м. В 2019 году командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что причиной гибели подлодки “Сан-Хуан” стал взрыв.