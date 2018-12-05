Міністр оборони Аргентини пов'язав загибель підводного човна San Juan з якістю його ремонту
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Загибель підводного човна ВМС Аргентини San Juan частково є наслідком капітального ремонту корабля, зробленого в 2007-2014 роках. Таку оцінку озвучив у вівторок міністр оборони республіки Оскар Агуадо під час виступу перед парламентською комісією, який транслювався на каналі Сенату в YouTube, повідомляє УНН.
Глава відомства сказав, що вважає за можливе розповісти про ймовірні причини загибелі підводного човна тільки на закритому засіданні. “Багато в чому вони пов’язані з капітальним ремонтом субмарини”, — сказав міністр.
Присутня на засіданні депутат і екс-міністр оборони Аргентини Нільда Гарре відкинула звинувачення Агуада. “Вони намагаються пов’язати загибель субмарини з роботами, які було вирішено провести на наших корабельнях. Це ніяк не пов’язано з якістю капітального ремонту”, — сказала Гарре, яка очолювала відомство в 2010-2013 роках.
Дизель-електричний підводний човен San Juan, на борту якого в момент його виходу з аргентинського порту Ушуая перебували 44 члени екіпажу, перестала виходити на зв’язок 15 листопада 2017 року. 30 листопада того ж року ВМС оголосили про припинення операції з порятунку екіпажу, але пошуки самої субмарини були продовжені.
Нагадуємо, компанія Ocean Infinity виявила зниклий в листопаді 2017 року підводний човен ВМС Аргентини San Juan. Про це повідомили в суботу, 17 листопада, ВМС республіки в Twitter.