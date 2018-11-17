ВМС Аргентини повідомили про виявлення зниклого торік підводного човна San Juan

ukru
Ексклюзив
09:46 • 31341 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 52597 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 101915 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 216416 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 513189 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 476181 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 467438 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 334238 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 269168 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 547026 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
8.7 м/с
54 %
753 мм
Хмарно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 115066 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 118717 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 113344 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 105230 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 73860 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 101933 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 465429 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 547032 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 469632 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 417781 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 6721 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 25665 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 179569 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 175870 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 175789 перегляди
Актуальне
ВМС Аргентини повідомили про виявлення зниклого торік підводного човна San Juan

ВМС Аргентини повідомили про виявлення зниклого торік підводного човна San Juan

Київ • УНН

 • 16156 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Компанія Ocean Infinity виявила зниклий в листопаді 2017 року підводний човен ВМС Аргентини San Juan. Про це повідомили в суботу ВМС республіки в Twitter, передає УНН з посиланням також на місцеве видання La Nacion.

“Міністерство оборони і ВМС Аргентини повідомляють, що обстеження об’єкта підвищеного інтересу № 24, про який повідомила Ocean Infinity, за допомогою підводного телекерованого апарату на глибині 800 м підтвердило виявлення субмарини San Juan”, — йдеться в повідомленні.

S42 San Juan — дизель-електричний підводний човен (ДЕПЧ) Військово-морських сил Аргентини. Побудована за німецьким проектом TR-1700 на верфі Thyssen Nordseewerke в Емдені (Німеччина). Субмарини цього проекту були замовлені у ФРН в рамках розробленого в 1970-х роках плану оновлення аргентинського флоту — вони призначалися для заміни застарілих субмарин часів Другої світової війни.

Підводна швидкість S42 San Juan — 25 вузлів (46 км/год), надводна — до 15 вузлів (28 км/год). Автономність плавання — 30 діб, а на борту її перебувало 44 людини. До завдань підводного човна входило патрулювання виключної економічної зони Аргентини поблизу міста Пуерто-Мадрін.

El #MinisterioDeDefensa y la #ArmadaArgentina informan que en el día de la fecha, habiéndose investigado el punto de interés N°24 informado por Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV a 800 mts de profundidad, se ha dado identificación positiva al #AraSanJuan

— Armada Argentina (@Armada_Arg) 17 листопада 2018 р.

Як заявив представник ВМС Аргентини Енріке Бальбі 17 листопада 2017 року, “через певний період часу відсутності контакту підводного човна з її командуванням” почався пошук San Juan на воді і з повітря. Спочатку в якості основної причини відсутності контакту з підводним човном розглядалися “серйозні проблеми із засобами зв’язку”, які могли бути викликані неполадками в системі електропостачання.

У четвер, 23 листопада 2017 року, ВМС Аргентини отримали дані про “гідроакустичну аномалію” в 30 милях на північ від останнього відомого розташування субмарини. Ця точка збігається з маршрутом, по якому підводний човен повинен був рухатися на базу в місті Мар-дель-Плата. У той же день аргентинським ВМС стало відомо “про аномальне, одиничне, коротке, потужне, неядерне явище, яке відповідає вибуху”. До цього місця було направлено пошукові та рятувальні судна.

Що послужило причиною вибуху невідомо. Одна з версій — вибух акумуляторних батарей. У день зникнення субмарини командир доповів про нештатну ситуацію в системі електропостачання. Однак, за даними ВМС Аргентини, проблема була пов’язана з попаданням води на акумулятори, а не неполадками в них. “На місці з’єднання акумуляторів було те, що називається “дим без вогню”, — запевнили в командуванні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.88
Bitcoin
$87,158.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.90
Золото
$3,056.69
Ethereum
$2,095.88