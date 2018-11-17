ВМС Аргентини повідомили про виявлення зниклого торік підводного човна San Juan
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Компанія Ocean Infinity виявила зниклий в листопаді 2017 року підводний човен ВМС Аргентини San Juan. Про це повідомили в суботу ВМС республіки в Twitter, передає УНН з посиланням також на місцеве видання La Nacion.
“Міністерство оборони і ВМС Аргентини повідомляють, що обстеження об’єкта підвищеного інтересу № 24, про який повідомила Ocean Infinity, за допомогою підводного телекерованого апарату на глибині 800 м підтвердило виявлення субмарини San Juan”, — йдеться в повідомленні.
S42 San Juan — дизель-електричний підводний човен (ДЕПЧ) Військово-морських сил Аргентини. Побудована за німецьким проектом TR-1700 на верфі Thyssen Nordseewerke в Емдені (Німеччина). Субмарини цього проекту були замовлені у ФРН в рамках розробленого в 1970-х роках плану оновлення аргентинського флоту — вони призначалися для заміни застарілих субмарин часів Другої світової війни.
Підводна швидкість S42 San Juan — 25 вузлів (46 км/год), надводна — до 15 вузлів (28 км/год). Автономність плавання — 30 діб, а на борту її перебувало 44 людини. До завдань підводного човна входило патрулювання виключної економічної зони Аргентини поблизу міста Пуерто-Мадрін.
El #MinisterioDeDefensa y la #ArmadaArgentina informan que en el día de la fecha, habiéndose investigado el punto de interés N°24 informado por Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV a 800 mts de profundidad, se ha dado identificación positiva al #AraSanJuan— Armada Argentina (@Armada_Arg) 17 листопада 2018 р.
Як заявив представник ВМС Аргентини Енріке Бальбі 17 листопада 2017 року, “через певний період часу відсутності контакту підводного човна з її командуванням” почався пошук San Juan на воді і з повітря. Спочатку в якості основної причини відсутності контакту з підводним човном розглядалися “серйозні проблеми із засобами зв’язку”, які могли бути викликані неполадками в системі електропостачання.
У четвер, 23 листопада 2017 року, ВМС Аргентини отримали дані про “гідроакустичну аномалію” в 30 милях на північ від останнього відомого розташування субмарини. Ця точка збігається з маршрутом, по якому підводний човен повинен був рухатися на базу в місті Мар-дель-Плата. У той же день аргентинським ВМС стало відомо “про аномальне, одиничне, коротке, потужне, неядерне явище, яке відповідає вибуху”. До цього місця було направлено пошукові та рятувальні судна.
Що послужило причиною вибуху невідомо. Одна з версій — вибух акумуляторних батарей. У день зникнення субмарини командир доповів про нештатну ситуацію в системі електропостачання. Однак, за даними ВМС Аргентини, проблема була пов’язана з попаданням води на акумулятори, а не неполадками в них. “На місці з’єднання акумуляторів було те, що називається “дим без вогню”, — запевнили в командуванні.