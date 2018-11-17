ВМС Аргентини повідомили про виявлення зниклого торік підводного човна San Juan

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Компанія Ocean Infinity виявила зниклий в листопаді 2017 року підводний човен ВМС Аргентини San Juan. Про це повідомили в суботу ВМС республіки в Twitter, передає УНН з посиланням також на місцеве видання La Nacion.