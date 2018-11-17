ВМС Аргентины сообщили об обнаружении пропавшей в прошлом году подводной лодки San Juan
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Компания Ocean Infinity обнаружила пропавшую в ноябре 2017 года подводную лодки ВМС Аргентины San Juan. Об этом сообщили в субботу ВМС республики в Twitter, передает УНН со ссылкой также на местное издание La Nacion.
“Министерство обороны и ВМС Аргентины сообщают, что обследование объекта повышенного интереса № 24, о котором сообщила Ocean Infinity, при помощи подводного телеуправляемого аппарата на глубине 800 м подтвердило обнаружение субмарины San Juan”, — говорится в сообщении.
S42 San Juan — дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) Военно-морских сил Аргентины. Построена по немецкому проекту TR-1700 на верфи Thyssen Nordseewerke в Эмдене (Германия). Субмарины этого проекта были заказаны у ФРГ в рамках разработанного в 1970-х годах плана обновления аргентинского флота — они предназначались для замены устаревших субмарин времен Второй мировой войны.
Подводная скорость S42 San Juan — 25 узлов (46 км/ч), надводная — до 15 узлов (28 км/ч). Автономность плавания — 30 суток, а на борту ее находилось 44 человека. В задачи подлодки входило патрулирование исключительной экономической зоны Аргентины близ города Пуэрто-Мадрин.
El #MinisterioDeDefensa y la #ArmadaArgentina informan que en el día de la fecha, habiéndose investigado el punto de interés N ° 24 informado por Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV a 800 mts de profundidad, se ha dado identificación positiva al # AraSanJuan— Armada Argentina (@Armada_Arg) 17 ноября 2018
Как заявил представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби 17 ноября 2017 года, “спустя определенный период времени отсутствия контакта подводной лодки с ее командованием” начался поиск San Juan на воде и с воздуха. Изначально в качестве основной причины отсутствия контакта с подлодкой рассматривались “серьезные проблемы со средствами связи”, которые могли быть вызваны неполадками в системе электроснабжения.
В четверг, 23 ноября 2017 года, ВМС Аргентины получили данные о “гидроакустической аномалии” в 30 милях к северу от последнего известного местоположения субмарины. Эта точка совпадает с маршрутом, по которому подлодка должна была двигаться на базу в городе Мар-дель-Плата. В тот же день аргентинским ВМС стало известно “об аномальном, единичном, коротком, мощном, неядерном явлении, которое соответствует взрыву”. К этому месту были направлены поисковые и спасательные суда.
Что послужило причиной взрыва неизвестно. Одна из версий — взрыв аккумуляторных батарей. В день исчезновения подлодки командир доложил о нештатной ситуации в системе электроснабжения. Однако, по данным ВМС Аргентины, проблема была связана с попаданием воды на аккумуляторы, а не неполадками в них. “На месте соединения аккумуляторов было то, что называется “дым без огня”, — заверили в командовании.