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Министр обороны Аргентины связал гибель подводной лодки San Juan с качеством ее ремонта

Киев • УНН

 • 14516 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Гибель подводной лодки ВМС Аргентины San Juan отчасти является следствием капитального ремонта корабля, сделанного в 2007-2014 годах. Такую оценку озвучил во вторник министр обороны республики Оскар Агуад во время выступления перед парламентской комиссией, который транслировался на канале Сената в YouTube, сообщает УНН.

Министр обороны Аргентины связал гибель подводной лодки San Juan с качеством ее ремонта

Глава ведомства сказал, что считает возможным рассказать о вероятных причинах гибели подводной лодки только на закрытом заседании. “Во многом они связаны с капитальным ремонтом субмарины”, — сказал министр.

Присутствовавшая на заседании депутат и экс-министр обороны Аргентины Нильда Гарре отвергла обвинения Агуада. “Они пытаются связать гибель субмарины с работами, которые было решено провести на наших верфях. Это никак не связано с качеством капитального ремонта”, — сказала Гарре, возглавлявшая ведомство в 2010-2013 годах.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. 30 ноября того же года ВМС объявили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины были продолжены.

Напоминаем, компания Ocean Infinity обнаружила пропавшую в ноябре 2017 года подводную лодку ВМС Аргентины San Juan. Об этом сообщили в субботу, 17 ноября, ВМС республики в Twitter.

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