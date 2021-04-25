Президент Індонезії оголосив затонулим зниклий підводний човен

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"Армія і флот змінили статус підводного човна KRI Nanggala-402 з "втратив зв'язок" на "затонув". Весь індонезійський народ глибоко шкодує про трагедію", - сказав Джоко Відодо журналістам.

Контекст

24 квітня начальник штабу ВМС Індонезії повідомив про виявлення частин підводного човна на глибині близько 850 метрів. Судно було розраховане на занурення на глибину до 500 метрів.

KRI Nanggala-402 сконструйована в Німеччині в 1981 році, в 2011-му її модернізували. Цей підводний човен - один з п'яти, що стоять на озброєнні ВМС Індонезії.