Президент Індонезії оголосив затонулим зниклий підводний човен
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президент Індонезії Джоко Відодо оголосив про загибель підводного човна KRI Nanggala-402 в Балійському морі і висловив співчуття сім'ям екіпажу. На борту судна перебували 53 людини. KRI Nanggala-402 перестала виходити на зв'язок під час навчань 21 квітня. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Армія і флот змінили статус підводного човна KRI Nanggala-402 з "втратив зв'язок" на "затонув". Весь індонезійський народ глибоко шкодує про трагедію", - сказав Джоко Відодо журналістам.
Контекст
24 квітня начальник штабу ВМС Індонезії повідомив про виявлення частин підводного човна на глибині близько 850 метрів. Судно було розраховане на занурення на глибину до 500 метрів.
KRI Nanggala-402 сконструйована в Німеччині в 1981 році, в 2011-му її модернізували. Цей підводний човен - один з п'яти, що стоять на озброєнні ВМС Індонезії.