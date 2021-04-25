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Президент Индонезии объявил затонувшей пропавшую подводную лодку

Президент Индонезии объявил затонувшей пропавшую подводную лодку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели подводной лодки KRI Nanggala-402 в Балийском море и выразил соболезнования семьям экипажа. На борту судна находились 53 человека. KRI Nanggala-402 перестала выходить на связь во время учений 21 апреля. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Армия и флот изменили статус подводной лодки KRI Nanggala-402 с "потеряла связь" на "затонула". Весь индонезийский народ глубоко сожалеет о трагедии", - сказал Джоко Видодо журналистам.

Контекст

24 апреля начальник штаба ВМС Индонезии сообщил об обнаружении частей подводной лодки на глубине около 850 метров. Судно было рассчитано на погружение на глубину до 500 метров.

KRI Nanggala-402 сконструирована в Германии в 1981 году, в 2011-м ее модернизировали. Эта подводная лодка - одна из пяти, стоящих на вооружении ВМС Индонезии.

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