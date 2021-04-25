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В Індонезії знайшли зниклий підводний човен: всі моряки загинули

В Індонезії знайшли зниклий підводний човен: всі моряки загинули

Київ • УНН

 • 56427 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. Підводний човен індонезійських ВМС, що зник в середу, виявили. Всі 53 моряки, які перебували на борту субмарини, загинули. Про це повідомило агентство Сіньхуа, інформує УНН.

Контекст

Президент Індонезії Джоко Відодо в неділю виступив з офіційною заявою про загибель підводного човна KRI Nanggala-402, який зник в середу під час навчань біля острова Балі. Екіпаж перестав виходити на зв'язок, після цього було розпочато пошуки.

Командування індонезійських ВМС в суботу доповіло президентові, що човен потонув. Відодо заявляв, що на її пошуки направлять всі можливі сили і ресурси.

У Міноборони Індонезії раніше заявили, що підводний човен міг опуститися на занадто низьку глибину, при якій її корпус не витримав би тиску і тріснув. У суботу поблизу району, де субмарина в останній раз виходила на зв'язок, виявили її уламки.

Субмарина була побудована в Німеччині в 1978 році. У 2012 році завершився її дворічний ремонт в Південній Кореї.

За повідомленням агенства Сіньхуа, якби підводний човен вцілів, членам екіпажу могло б вистачити кисню, щоб протриматися тільки до світанку суботи.

Доповнення

Остання велика аварія з субмариною сталася в Аргентині. У листопаді 2017 року затонула дизельна субмарина ВМС Аргентини “Сан-Хуан”, на борту якої перебували 44 члени екіпажу. Зазначалося, що вона перестала виходити на зв’язок на шляху з порту Ушуайя в місто Мар-дель-Плата. У зоні її зникнення зафіксували вибух, потужність якого перевищувала 100 кг в тротиловому еквіваленті.

Екіпаж був офіційно визнаний загиблим, але пошуки самого підводного човна тривали. Через рік субмарину виявила американська компанія Ocean Infinity на глибині 870 м. У 2019 році командувач ВМС Аргентини контр-адмірал Давід Бурден заявив, що причиною загибелі підводного човна “Сан-Хуан” став вибух.

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