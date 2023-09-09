В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6: людей предупредили о возможных повторных толчках
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Вблизи индонезийского острова Сулавеси в субботу произошло землетрясение магнитудой 6,0, информации о пострадавших пока нет, пишет AFP, информирует УНН.
Детали
Подземный толчок был в 21:43 по местному времени (14:43 GMT) на глубине 9,9 километра.
Геофизическое агентство Индонезии (BMKG) сообщило об отсутствии цунами, но предупредило о возможных повторных толчках. Первоначально сообщалось о магнитуде 6,3.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Как отмечает AFP, люди в панике в деревне Ламбонга в Центральном Сулавеси собрались группами возле своих домов, ища безопасности, опасаясь толчков.
Дополнение
В ноябре землетрясение магнитудой 5,6 произошло на острове Ява, входящем в состав архипелага Юго-Восточной Азии, в результате чего погибли 602 человека. Большинство жертв этого землетрясения погибли во время обрушения зданий или во время оползней, вызванных землетрясением.
Также землетрясение магнитудой 6,1 произошло возле острова Суматра в стране в апреле, сотрясая дома охваченных паникой жителей, но не вызывая жертв или разрушений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Землетрясение в Марокко: погибло более 1000 человек