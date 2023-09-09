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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6: людей предупредили о возможных повторных толчках

Киев • УНН

 • 333631 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Вблизи индонезийского острова Сулавеси в субботу произошло землетрясение магнитудой 6,0, информации о пострадавших пока нет, пишет AFP, информирует УНН.

Детали

Подземный толчок был в 21:43 по местному времени (14:43 GMT) на глубине 9,9 километра.

Геофизическое агентство Индонезии (BMKG) сообщило об отсутствии цунами, но предупредило о возможных повторных толчках. Первоначально сообщалось о магнитуде 6,3.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Как отмечает AFP, люди в панике в деревне Ламбонга в Центральном Сулавеси собрались группами возле своих домов, ища безопасности, опасаясь толчков.

Дополнение

В ноябре землетрясение магнитудой 5,6 произошло на острове Ява, входящем в состав архипелага Юго-Восточной Азии, в результате чего погибли 602 человека. Большинство жертв этого землетрясения погибли во время обрушения зданий или во время оползней, вызванных землетрясением.

Также землетрясение магнитудой 6,1 произошло возле острова Суматра в стране в апреле, сотрясая дома охваченных паникой жителей, но не вызывая жертв или разрушений.

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