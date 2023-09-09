В Індонезії стався землетрус магнітудою 6: людей попередили про можливі повторні поштовхи

Деталі

Підземний поштовх був о 21:43 за місцевим часом (14:43 GMT) на глибині 9,9 кілометра.

Геофізичне агентство Індонезії (BMKG) повідомило про відсутність цунамі, але попередило про можливі повторні поштовхи. Спочатку повідомлялося про магнітуду 6,3.

Інформації щодо постраждалих та руйнувань наразі немає.

Як зазначає AFP, люди в паніці в селі Ламбонга в Центральному Сулавесі зібралися групами біля своїх будинків, шукаючи безпеки, побоюючись поштовхів.

Доповнення

У листопаді землетрус магнітудою 5,6 стався на острові Ява, що входить до складу архіпелагу Південно-Східної Азії, в результаті чого загинули 602 людини. Більшість жертв цього землетрусу загинули під час обвалення будівель або під час зсувів, спричинених землетрусом.

Також землетрус магнітудою 6,1 стався біля острова Суматра в країні в квітні, струснувши будинки охоплених панікою жителів, але не спричинивши жертв чи руйнувань.

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