В Индонезии автобус упал в овраг: погибли больше 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Индонезии автобус упал в овраг, в результате погибли больше 20 человек, еще десятки - ранены. Об этом пишет УНН со ссылкой на газету Jakarta Globe.
Детали
Со ссылкой на местное здравоохранение издание пишет, что в автобусе было 58 человек, включая учеников младшей и средней школы, их родители и учителя. Группа возвращалась с паломнической поездки, авария произошла в районе города Сумеданг.
По данным газеты, на месте аварии нашли 22 тела. Как передает агентство “Синьхуа” со ссылкой на местные власти, в автобусе было 62 человека, погибли 26.
Напомним
В турецкой провинции Стамбул микроавтобус со школьниками и работниками текстильного предприятия сорвался со скалы, погибли двое детей.
Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Погибли 5 человек.
По предварительной версии полиции, указали в МИД, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетел в кювет и перевернулся.