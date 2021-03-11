У Туреччині автобус зірвався зі скелі: загинуло двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У турецькій провінції Батман мікроавтобус зі школярами та працівниками текстильного підприємства зірвався зі скелі. Про це пишу УНН з посиланням на NTV.
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У результаті падіння сервісного мікроавтобуса з 300-метрової скелі загинули двоє дітей. Ще 24 отримали поранення, у трьох з них серйозні травми.
Деякі поранені опинилися у важкопрохідній місцевості, тож місцеві мешканці створювали живий ланцюг на схилах прірви, щоб допомогти рятувальникам та лікарям дістати постраждалих із прірви. 5 із 27 травмованих перебувають у важкому стані.
Нагадаємо
Вранці у суботу, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Загинули 5 людей.
За попередньою версією поліції, вказали у МЗС, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.