В Турции автобус сорвался со скалы: погибли двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В турецкой провинции Стамбул микроавтобус со школьниками и работниками текстильного предприятия сорвался со скалы. Об этом пишу УНН со ссылкой на NTV.
Детали
В результате падения сервисного микроавтобуса с 300-метровой скалы погибли двое детей. Еще 24 получили ранения, в трое из них серьезные травмы.
Некоторые раненые оказались в труднопроходимой местности, поэтому местные жители создавали живую цепь на склонах пропасти, чтобы помочь спасателям и врачам получить пострадавших из пропасти. 5 из 27 травмированных находятся в тяжелом состоянии.
Напомним
Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Погибли 5 человек.
По предварительной версии полиции, указали в МИД, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетел в кювет и перевернулся.