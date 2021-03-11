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В Індонезії автобус впав в яр: загинули більше 20 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. В Індонезії автобус впав у яр, внаслідок загинули більше 20 людей, ще десятки - поранені. Про це пише УНН з посиланням на газету Jakarta Globe.

Деталі

З посиланням на місцеве охорону здоров’я видання пише, що в автобусі було 58 осіб, серед них учні молодшої та середньої школи, їхні батьки та вчителі. Група поверталася з паломницької поїздки, аварія сталася в районі міста Сумеданг.

За даними газети, на місці аварії знайшли 22 тіла. Як передає агентство “Сіньхуа” з посиланням на місцеву владу, в автобусі було 62 людини, загинули 26.

Нагадаємо

У турецькій провінції Батман мікроавтобус зі школярами та працівниками текстильного підприємства зірвався зі скелі, загинули двоє дітей.

Вранці у суботу, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Загинули 5 людей.

За попередньою версією поліції, вказали у МЗС, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.

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