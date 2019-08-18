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В IKEA создали отдельное структурное подразделение для развития технологий "умного дома"

В IKEA создали отдельное структурное подразделение для развития технологий "умного дома"

Киев  •  УНН

 • 10345 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Шведская торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA начнет активно инвестировать в создание собственной линии продуктов и технологий для “умного дома”. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании, передает УНН.

Впервые об интеграции цифровых технологии в свою продукцию IKEA объявила еще в 2012 году, когда был запущен проект IKEA Home smart. За время его существования компания выпустила устройства для беспроводной зарядки, а также создала системы “умного” освещения и “умного” звука.

Согласно заявлению, теперь IKEA будет активно развивать и финансировать проект, для чего в компании было создано специальное структурное подразделение. Оно станет крупнейшим с момента запуска отделения Children’s IKEA, отмечается в релизе.

“IKEA хочет предлагать продукцию, которая может улучшить домашний быт многих людей. Для этого мы должны обратиться к продуктам и решениям, которые выходят за рамки привычного представления о домашней обстановке”, — приводятся в заявлении слова главы нового подразделения Бьорна Блока

Как сообщал УНН, IKEA начнет сдавать свои мебель в аренду.

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