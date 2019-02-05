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Актуальне
IKEA почне здавати свої меблі в оренду

IKEA почне здавати свої меблі в оренду

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Шведська меблева компанія IKEA почне здавати меблі в оренду. Про це в інтерв’ю газеті Financial Times розповів виконавчий директор Inter IKEA (володіє брендом IKEA) Торбйорн Льоф, передає УНН.

Така послуга вводиться в рамках програми з підвищення екологічності бізнесу. Першою країною, в якій IKEA випробує нову бізнес-модель, стане Швейцарія. Вже з лютого 2019 року там можна буде взяти в оренду декілька різних типів меблів. На перших порах взяти на час можна буде тільки товари для офісу, проте в планах компанії поширити таку практику і на кухонні меблі.

“Коли термін оренди підійде до кінця, ви зможете здати меблі і взяти натомість щось ще. Замість того щоб викидати предмети меблів, ми їх трохи оновимо і зможемо продати, тим самим продовживши життя товарів, — зазначив Льоф. — Коли ця кругова модель запущена і працює, ми набагато більше зацікавлені не стільки в реалізації продукту, скільки в тому, що відбувається з ним, і в тому, що покупець дійсно про нього піклується”.

За рахунок запуску послуги оренди меблів шведський ритейлер планує скоротити свій вплив на навколишнє середовище.

IKEA вже запустила проекти з переробки деревини та інших типів своєї продукції, зокрема матраців, в деяких країнах. Крім цього, додав Торбйорн Льоф, керуючись екологічними ідеями, компанія вже змінила дизайн своїх диванів, щоб при утилізації їх легко можна було розібрати на частини з окремих матеріалів: дерево, метал, текстиль і пінопласт.

Як повідомляв УНН, гонконгська митниця знайшла рекордні 8 тонн луски рідкісних панголінів.

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