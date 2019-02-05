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IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду

IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду

Киев  •  УНН

 • 13351 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду. Об этом в интервью газете Financial Times рассказал исполнительный директор Inter IKEA (владеет брендом IKEA) Торбьёрн Лёф, передает УНН.

Такая услуга вводится в рамках программы по повышению экологичности бизнеса. Первой страной, в которой IKEA опробует новую бизнес-модель, станет Швейцария. Уже с февраля 2019 года там можно будет взять в аренду несколько различных типов мебели. На первых порах взять на время можно будет только товары для офиса, однако в планах компании распространить такую практику и на кухонную мебель.

“Когда срок аренды подойдет к концу, вы сможете сдать мебель и взять взамен что-то еще. Вместо того чтобы выбрасывать предметы мебели, мы их немного обновим и сможем продать, тем самым продлив жизнь товаров, — отметил Лёф. — Когда эта круговая модель запущена и работает, мы гораздо больше заинтересованы не столько в реализации продукта, сколько в том, что происходит с ним, и в том, что покупатель действительно о нем заботится”.

За счет запуска услуги аренды мебели шведский ретейлер планирует сократить свое влияние на окружающую среду.

IKEA уже запустила проекты по переработке ​древесины и других типов своей продукции, в частности матрасов, в некоторых странах. Помимо этого, добавил Торбьёрн Лёф, руководствуясь экологическими идеями, компания уже изменила дизайн своих диванов, чтобы при утилизации их легко можно было разобрать на части из отдельных материалов: дерево, металл, текстиль и пенопласт.

Как сообщал УНН, гонконгская таможня нашла рекордные 8 тонн чешуи редких панголинов.

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