Гонконгська митниця знайшла рекордні 8 тонн луски рідкісних панголінів

Панголіни (Pholidota) — єдині ссавці, які мають кератинову луску: на жаль для тварин, в східній медицині цій лусці безпідставно приписують лікувальні властивості. Програма ООН з навколишнього середовища (UN Environment) називає панголінів “неймовірними”: “Через їхню блискучу луску і гостру форму голови вони схожі на мініатюрних динозаврів, дитинчата панголінів пересуваються сидячи на хвостах своїх матерів... крім того, вони можуть згортатися в захищену кулю, неприступну для всіх хижаків, крім людини”. Конвенція з міжнародної торгівлі вимираючими видами (CITES) з 2017 року забороняє торгівлю всіма вісьмома (чотирма азіатськими і чотирма африканськими) видами панголінів.

Як повідомляє інформаційне агентство, в середині січня по наведенню китайської влади митники Гонконгу знайшли заборонений вантаж в контейнері-рефрижераторі, за документами він проходив як м’ясо з Нігерії. Поліція вже заарештувала двох осіб за підозрою в незаконній торгівлі частинами рідкісних тварин, за гонконгськими законами покаранням за такий злочин може бути до 10 років тюремного ув’язнення і штраф в 1,3 мільйона доларів.

За даними гонконгських чиновників, це рекордна для регіону кількість луски панголінів, заради якої було вбито близько 14 тисяч особин. Абсолютний рекорд для Китаю — 11,9 тонни в 2017 році.

Нагадуємо, спецкомісії вивчатимуть вплив “Північного потоку-2” на екологію.