Гонконгская таможня нашла рекордные 8 тонн чешуи редких панголинов

Панголины (Pholidota) — единственные млекопитающие, имеющие кератиновую чешую: к несчастью для животных, в восточной медицине этой чешуе безосновательно приписываются лечебные свойства. Программа ООН по окружающей среде (UN Environment) называет панголинов “невероятными”: “Из-за их блестящей чешуи и острой формы головы они похожими на миниатюрных динозавров, детеныши панголинов передвигаются сидя на хвостах своих матерей... кроме того, они могут сворачиваться в защищенный шар, неприступный для всех хищников, кроме человека”. Конвенция по международной торговле вымирающими видами (CITES) с 2017 года запрещает торговлю всеми восемью (четырьмя азиатскими и четырьмя африканскими) видами панголина.

Как сообщает информационное агентство, в середине января по наводке китайских властей таможенники Гонконга нашли запрещенный груз в контейнере-рефрижераторе, по документам он проходил как мясо из Нигерии. Полиция уже арестовала двух человек по подозрению в незаконной торговле частями редких животных, по гонконгским законам наказанием за такое преступление может быть до 10 лет тюремного заключения и штраф в 1,3 миллиона долларов.

По данным гонконгских чиновников, это рекордное для региона количество чешуи панголинов, ради которой было убито около 14 тысяч особей. Абсолютный рекорд для Китая — 11,9 тонны в 2017 году.

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