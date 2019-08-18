В IKEA створили окремий структурний підрозділ для розвитку технологій "розумного будинку"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Шведська торгова мережа з продажу меблів і товарів для дому IKEA почне активно інвестувати в створення власної лінії продуктів і технологій для “розумного будинку”. Про це повідомляється в заяві, опублікованій в п’ятницю на сайті компанії, передає УНН.
Вперше про інтеграцію цифрових технології в свою продукцію IKEA оголосила ще в 2012 році, коли був запущений проект IKEA Home smart. За час його існування компанія випустила пристрої для бездротової зарядки, а також створила системи “розумного” освітлення і “розумного” звуку.
Згідно із заявою, тепер IKEA буде активніше розвивати і фінансувати проект, для чого в компанії було створено спеціальний структурний підрозділ. Воно стане найбільшим з часу запуску відділення Children’s IKEA, відзначається в релізі.
“IKEA хоче пропонувати продукцію, яка може поліпшити домашній побут багатьох людей. Для цього ми повинні звернутися до продуктів і рішень, які виходять за рамки звичного уявлення про домашній обстановці”, — наводяться в заяві слова глави нового підрозділу Бьорна Блоку
Як повідомляв УНН, IKEA почне здавати свої меблі в оренду.