В ГУР оценили, достаточно ли более 460 тыс. военных рф для полномасштабных наступательных операций
Киев • УНН
В ГУР МОУ заявляют, что 460 тыс. российских военных в Украине недостаточно для полномасштабных наступательных операций
Более 460 тыс. российских военнослужащих россии недостаточно для полномасштабных наступательных операций, несмотря на то, что эта группировка более чем в два раза больше, чем с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил представитель ГУР Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона в пятницу, передает корреспондент УНН.
В целом показатели более 450 тыс. (российских военнослужащих в Украине - ред.) - это не новая информация. Уже долгий период вражеская группировка поддерживается именно в этих пределах. Плюс компонента росгвардии, спецслужбы и другие составляющие. Это означает, что для полномасштабных наступательных операций, вроде начала полномасштабного вторжения, врагу этого недостаточно, несмотря на то, что эта группировка более чем в два раза больше, чем с начала полномасштабного вторжения
Он отметил, что мобилизационные мероприятия в россии продолжаются, и после выборов путина вполне вероятно, что актуализируется вопрос публичной, а не только скрытой мобилизационной кампании.
путин хочет "маленьких побед" перед выборами, поэтому рф будет готовить контрнаступление - Зеленский11 январь 2024, 21:28 • 26738 просмотров
На вопрос, учтены ли в 462 тыс. "шторм-z", которыми сейчас заваливают россияне на Авдеевском, Бахмутском направлениях, Юсов ответил: "Да, учтены разного рода группировки, включая "шторм-z" и другие так называемые частные военные кампании".
Дополнение
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что оккупационные войска рф в Украине насчитывают 462 тысячи человек. Кроме того, на временно оккупированных украинских землях размещено 35 тысяч человек "росгвардии", которые обеспечивают оккупационный режим.
Ранее Юсов заявлял, что россия может начать новую волну мобилизации уже в конце сентября.
В ГУР оценили, достаточно ли более 460 тыс. военных рф для полномасштабных наступательных операций
В ГУР МОУ заявляют, что 460 тыс. российских военных в Украине недостаточно для полномасштабных наступательных операций
россия начала изготавливать больше боеприпасов, но низкого качества - Буданов
россия увеличила производство боеприпасов, но они стали низкого качества, говорит глава ГУР Буданов.
Более 5 тыс. авто перерегистрировали в приложении "Дія" - МВД
Более 5 000 транспортных средств было перерегистрировано с помощью новой услуги в "Дії", запущенной 20 декабря.
Иран назвал американо-британские атаки на Йемен "явным нарушением суверенитета страны"
Иран осуждает удары США и Великобритании по Йемену как нарушение суверенитета и призывает международное сообщество к действиям для предотвращения региональной нестабильности.
В Сумской области больше всего случаев выявления диверсантов противника - Демченко
По словам представителя пограничной службы Андрея Демченко, россия пытается проникнуть в Украину диверсионными группами, особенно в Сумской области.
FT: Брюссель готов к уступкам Орбану для помощи Украине
ЕС рассматривает возможность уступок Венгрии для утверждения помощи в 50 млрд евро Украине.
Отключение света должникам: в Yasno рассказали с кого начнут
Должникам Киева и Днепропетровской области отключат электроэнергию за неуплаченные счета на общую сумму более 600 миллионов гривен.
Северная Корея отрицает использование Россией ракет корейского производства в войне против Украины
Северная Корея отрицает предоставление ракет России для использования в Украине, считая обвинения США тактикой подрыва международного мира.
Внешняя торговля Украины в прошлом году ушла в минус на 27,5 миллиарда долларов
Дефицит торгового баланса Украины в 2023 году вырос до 27,5 млрд долл. , что в 2,4 раза больше по сравнению с 2022 годом
Радикальный перевозчик титушек на "Антимайдан": кто из соратников Гройсмана возглавляет рабочую группу Винницкого облсовета, которая выполняет политический заказ
Рабочую группу, которая должна была заниматься расследованием инцидента с гибелью рыбы на одном из озер Ладыжинского водохранилища, возглавил депутат Винницкого облсовета от партии Гройсмана Сергей Кривешко.