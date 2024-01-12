В ГУР оценили, достаточно ли более 460 тыс. военных рф для полномасштабных наступательных операций

Более 460 тыс. российских военнослужащих россии недостаточно для полномасштабных наступательных операций, несмотря на то, что эта группировка более чем в два раза больше, чем с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил представитель ГУР Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона в пятницу, передает корреспондент УНН.

В целом показатели более 450 тыс. (российских военнослужащих в Украине - ред.) - это не новая информация. Уже долгий период вражеская группировка поддерживается именно в этих пределах. Плюс компонента росгвардии, спецслужбы и другие составляющие. Это означает, что для полномасштабных наступательных операций, вроде начала полномасштабного вторжения, врагу этого недостаточно, несмотря на то, что эта группировка более чем в два раза больше, чем с начала полномасштабного вторжения - рассказал Юсов.

Он отметил, что мобилизационные мероприятия в россии продолжаются, и после выборов путина вполне вероятно, что актуализируется вопрос публичной, а не только скрытой мобилизационной кампании.

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На вопрос, учтены ли в 462 тыс. "шторм-z", которыми сейчас заваливают россияне на Авдеевском, Бахмутском направлениях, Юсов ответил: "Да, учтены разного рода группировки, включая "шторм-z" и другие так называемые частные военные кампании".

Дополнение

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что оккупационные войска рф в Украине насчитывают 462 тысячи человек. Кроме того, на временно оккупированных украинских землях размещено 35 тысяч человек "росгвардии", которые обеспечивают оккупационный режим.

Ранее Юсов заявлял, что россия может начать новую волну мобилизации уже в конце сентября.