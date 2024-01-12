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У ГУР оцінили, чи достатньо понад 460 тис. військових рф для повномасштабних наступальних операцій

У ГУР оцінили, чи достатньо понад 460 тис. військових рф для повномасштабних наступальних операцій

Київ • УНН

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У ГУР МОУ заявляють, що 460 тис. російських військових в Україні недостатньо для повномасштабних наступальних операцій

Понад 460 тис. російських військовослужбовців росії недостатньо для повномасштабних наступальних операцій, попри те, що це угруповання в понад двічі більше, ніж з початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

В цілому показники понад 450 тис. (російських військовослужбовців в Україні – ред.) - це не нова інформація. Уже довгий період вороже угруповування підтримується саме в цих межах. Плюс компонента росгвардії, спецслужби й інші складові. Це означає, що для повномасштабних наступальних операцій, на зразок початку повномасштабного вторгнення, ворогу цього недостатньо, попри те, що це угруповування в понад двічі більше, ніж з початку повномасштабного вторгнення

- розповів Юсов.

Він зазначив, що мобілізаційні заходи в росії тривають, і після виборів путіна цілком ймовірно, що актуалізується питання публічної, а не лише прихованої мобілізаційної кампанії.

путін хоче «маленьких перемог» перед виборами, тому рф готуватиме контрнаступ – Зеленський11.01.24, 23:28 • 31658 переглядiв

На запитання, чи в 462 тис. враховані "шторм-z", якими зараз завалюють росіяни на Авдіївському, Бахмутському напрямках, Юсов відповів: "Так, враховані різного роду угруповування, включно з "шторм-z" й іншими так званими приватними військовими кампаніями".

Доповнення

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомляв, що окупаційні війська рф в Україні налічують 462 тисячі осіб. Окрім того, на тимчасово поневолених українських землях розміщено 35 тисяч осіб "росгвардії", які забезпечують окупаційний режим.

Раніше Юсов заявляв, що росія може розпочати нову хвилю мобілізації вже наприкінці вересня. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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