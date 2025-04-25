В Грузии загорелся поезд, пассажиров эвакуировали

В Грузии произошел пожар в пассажирском поезде, который двигался по маршруту Озургети-Тбилиси, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

Детали

В "Грузинской железной дороге" сообщили, что оперативно эвакуировали пассажиров – жертв и пострадавших нет.

Возгорание началось в одном из вагонов во время движения по участку Гоми-Агара в центральной части страны. В "Грузинской железной дороге" называют факт задымлением, хотя на кадрах с места видно пламя.

"В настоящее время Грузинская железная дорога работает для перевозки пассажиров альтернативным транспортом, в дороге находится дополнительный поезд", — информирует компания.

Причины пожара пока неизвестны. Грузинская железная дорога заявляет, что для установления обстоятельств начата проверка.

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