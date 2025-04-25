У Грузії загорівся поїзд, пасажирів евакуювали

У Грузії сталася пожежа в пасажирському поїзді, який рухався маршрутом Озургеті-Тбілісі, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

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У "Грузинській залізниці" повідомили, що оперативно евакуювали пасажирів – жертв та постраждалих немає.

Займання почалося в одному з вагонів під час руху ділянкою Гомі-Агара у центральній частині країни. У "Грузинській залізниці" називають факт задимленням, хоча на кадрах з місця видно полум'я.

"Наразі Грузинська залізниця працює для перевезення пасажирів альтернативним транспортом, у дорозі знаходиться додатковий поїзд", — інформує компанія.

Причини пожежі наразі невідомі. Грузинська залізниця заявляє, що для встановлення обставин розпочато перевірку.

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