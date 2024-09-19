В Грузии убита трансгендерная модель на следующий день после принятия закона о "ЛГБТ-пропаганде"

В Грузии убили известную трансгендерную модель Кесарию Абрамидзе. Вскоре правоохранители задержали и подозреваемого. Убийство произошло на следующий день после принятия в стране закона против ЛГБТ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на «Эхо Кавказа».

В МВД Грузии сообщили, что задержали мужчину, обвиняемого в убийстве трансгендерной женщины.

Как сообщается, убийство 37-летней Кесарии Абрамидзе произошло вечером 18 сентября.

По данным следствия, 26-летний мужчина убил Кесарию Абрамидзе в ее же доме, с особой жестокостью по признаку пола. Нападавший нанес трансгендерной женщине ножевые ранения, приведшие к гибели.

Изначально расследование было возбуждено по статье «Умышленное убийство» (ст. 108 УК), позже квалификация была ужесточена. По данным МВД, расследование продолжается по статье 109 УК («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах»).

Напомним

17 сентября грузинский парламент окончательно одобрил законопроект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Закон запрещает «ЛГБТ-пропаганду», однополые браки и усыновление детей ЛГБТ-лицами.